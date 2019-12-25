Тренировки проводятся на полигоне Харб-Майдон.

Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России. Об этом рассказали представители пресс-службы Центрального военного округа. Мероприятия проводятся на территории полигона Харб-Майдон.

Церемония открытия совместного учения с воинскими контингентами России, Таджикистана и Узбекистана состоялась в Хатлонской области на полигоне Харб-Майдон в Республике Таджикистан. пресс-служба ЦВО

Заместитель командующего войсками ЦВО РФ Евгений Поплавский выступил с речью, в которой рассказал о том, что основной задачей для союзников в рамках тренировок будет укрепить боевое содружество и взаимодействие. Военные намерены подтвердить высокий уровень подготовки к боевым действиям в условиях роста напряженности ситуации вокруг стран-участниц. В России полагают, что обстановка в регионе становится все больше непредсказуемой.

В США начались крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения.

Фото: YouTube/Минобороны России