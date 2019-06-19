В Норвегии появится остров "без времени"

Жители норвежского острова Соммарей хотят отказаться от часов.

В Норвегии появится первый в мире остров "без времени". Об этом сообщают местные СМИ.

Как оказалось, жители норвежского острова Соммарей намерены отказаться от часов. По словам островитян, им не нужно время в период полярного дня — с 18 мая по 26 июля.

Дело в том, что в этот период над Соммарей совсем не появляется солнце, поэтому люди максимально используют летние месяцы. Например, в два часа ночи норвежцы занимаются повседневными делами.

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Видео:Саша Малков/YouTube