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В Норвегии появится остров "без времени"

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Жители норвежского острова Соммарей хотят отказаться от часов.

В Норвегии появится первый в мире остров "без времени". Об этом сообщают местные СМИ. 

Как оказалось, жители норвежского острова Соммарей намерены отказаться от часов. По словам островитян, им не нужно время в период полярного дня — с 18 мая по 26 июля.

Дело в том, что в этот период над Соммарей совсем не появляется солнце, поэтому люди максимально используют летние месяцы. Например, в два часа ночи норвежцы занимаются повседневными делами.

Ранее мы сообщали о том, что в Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов".

Видео:Саша Малков/YouTube

 

Теги: мировые новости, норвегия, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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