В Северной Ирландии начались съемки приквела "Игры престолов"

Проект носит рабочее название "Долгая ночь".

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела сериала "Игра престолов". Создатели проекта, который носит рабочее название "Долгая ночь", оборудовали места для съемок недалеко от Белфаста. Об этом сообщает CNN.

Известно, что сценарий для приквела написал автор оригинальной саги Джордж Мартин совместно с Джейн Голдман ("Люди Икс: Первый класс"). В новом сериале сыграют Наоми Уоттс, Джош Уайтхаус, Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Иванно Джеремайя.

События приквела разворачиваются примерно за несколько тысяч лет до событий "Игры престолов". Зрители не увидят в сериале Таргариенов, Ланнистеров и Старков. История расскажет о том, что происходило, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.

Ранее мы писали, что Данила Козловский покажет свою версию "Чернобыля".

Видео: YouTube / Stuart Dubois