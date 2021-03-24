Эрна Сульберг рассказала о планах страны по вакцинации населения.

В Норвегии оценили возможность закупки "Спутника V". Власти допускают приобретение вакцины российского производства от коронавируса в том случае, если препарат будет одобрен Европейским агентством по лекарствам. Об этом во время выступления в местном парламенте сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг. Слова чиновницы приводят журналисты с телеканала NRK.

Мы открыты к тому, чтобы купить российскую вакцину, если она доступна, если у нас есть к ней доверие и мы можем закупить ее совместно с ЕС. Но мы не готовы покупать вакцины, которые не получили одобрения в ЕС. Эрна Сульберг, глава правительства Норвегии

На данный момент правительство Норвегии не имеет контактов с российской стороной в отношении закупок вакцины. В кабмине подчеркнули, что "Спутник V" может быть недоступен до июля текущего года. До этого времени власти надеются добиться высокого уровня вакцинации среди населения.

Норвегия запретила продажу России завода двигателей Rolls-Royce.

Видео: Stortinget