  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:30
70
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Норвегии аварийно сел самолет KLM

0 0

В результате посадки никто не пострадал.

В Норвегии аварийно сел самолет компании KLM, летевший из Осло в Амстердам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В салоне воздушного судна раздался громкий шум. По этой причине было принято решение посадить самолет в аэропорту города Саннефьорд. В результате посадки никто не пострадал. На борту находились 176 пассажиров и шесть членов экипажа.

Позже в СМИ появилась информация о разрыве шины и повреждении гидравлической системы самолета. Выясняются обстоятельства инцидента. Пассажиров перевезли в Осло на автобусе и по мере необходимости разместили их в гостинице.

Ранее мы сообщали, что в Канаде загорелся самолет после жесткой посадки.

Видео: Соцсети

Теги: аварийная посадка, норвегия, самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии