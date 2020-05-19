В Норвегии аварийно сел самолет KLM

В результате посадки никто не пострадал.

В Норвегии аварийно сел самолет компании KLM, летевший из Осло в Амстердам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В салоне воздушного судна раздался громкий шум. По этой причине было принято решение посадить самолет в аэропорту города Саннефьорд. В результате посадки никто не пострадал. На борту находились 176 пассажиров и шесть членов экипажа.

Позже в СМИ появилась информация о разрыве шины и повреждении гидравлической системы самолета. Выясняются обстоятельства инцидента. Пассажиров перевезли в Осло на автобусе и по мере необходимости разместили их в гостинице.

Ранее мы сообщали, что в Канаде загорелся самолет после жесткой посадки.

Видео: Соцсети