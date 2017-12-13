В Норильске уничтожили волка, который держал в страхе горожан

Волка видели в черте города начиная с 10 декабря.

Накануне Piter.TV сообщал о гуляющем по Норильску волке. Сообщалось, что волк нападал на людей. Некоторые жители посчитали информацию о волке фейковой.

Сегодня стало известно, что история о волке была невыдуманной. Местная жительница сообщила в полицию, когда увидела, что волк затащил в подвал дома собаку. Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили территорию. Когда они спустились в подвал, волк повел себя агрессивно, и по нему был открыт огонь. По мнению специалистов, волк был молодой. Очевидно, волк промышлял в городе в поисках пищи.

Вчера Piter.TV сообщал о гуляющем волке в Подосиновце Кировской области. В этих краях волки зимой частые гости. Люди опасаются ходить в темное время по улицам и стараются прятать своих собак, на которых чаще всего и нападают волки.

Видео:ВК, Типичный Норильск

Фото: Instagram