Кировская область: По Подосиновцу свободно разгуливают волки

В сети появилось видео от местного жителя, на котором дикий волк свободно заходит в населенный пункт.

Накануне, 11 декабря, поздним вечером в одном из сообществ города Кирова появилось сообщение с видео из Подосинцево.

На опубликованных кадрах видео с камеры уличного наблюдения видно, как взрослый матерый волк переходит мост через реку Юг и направляется в Подосинцево. Волка ничуть не смущает искусственное освещение и близость людей. По сообщениям под видео можно понять, что волки в этих местах настоящее бедствие. Хищники в поисках пропитания приходят в деревни и поселки. В основном они нападают на собак.

Местные жители отмечают, что волки регулярно появляются в деревнях и селах на севере области, но обычно это происходит в конце зимы. В этом году первые случаи были зафиксированы еще в октябре.

Сегодня Piter.TV опубликовал видео из Норильска, где в центре города гулял волк. Сообщается, что он напал на 4х- человек.

Видео: ВК, Злой Кировчанин