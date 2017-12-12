В Норильске волк напал на 4х человек и попал на видео

Очевидцы сняли на видео дикого зверя, который бегал во дворе жилого дома.

Очевидцы сняли на видео волка, который бегал поздним вечером во дворе.

В социальных сетях в сообществах города Норильска появились сообщения, что в городе появился волк и напал на 4 х человек. А также появилось видео, на котором местные жители сумели снять злобного хищника. По мнению авторов видео на кадрах действительно зубастый хищник, а не крупная бродячая собака. За кадром люди сетуют, что не знают куда позвонить, чтобы сообщить о волке и продолжают снимать.

В одном из сообществ Норильска позднее сообщили, что волк после нападений убежал восвояси.

Видео: ВК, Типичный Норильск