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В Норильске волк напал на 4х человек и попал на видео

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Очевидцы сняли на видео дикого зверя, который бегал во дворе жилого дома.

Очевидцы сняли на видео волка, который бегал поздним вечером во дворе.

В социальных сетях в сообществах города Норильска появились сообщения, что в городе появился волк и напал на 4 х человек. А также появилось видео, на котором местные жители сумели снять злобного хищника. По мнению авторов видео на кадрах действительно зубастый хищник, а не крупная бродячая собака. За кадром люди сетуют, что не знают куда позвонить, чтобы сообщить о волке и продолжают снимать.

В одном из сообществ Норильска позднее сообщили, что волк после нападений убежал восвояси.

Видео: ВК, Типичный Норильск

Теги: волк , красноярск , новости регионов , норильск
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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