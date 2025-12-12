В Кирове питбуль набросился на женщину с чихуахуа

В СМИ сообщили о том, что питомец не выжил, а россиянка получила укусы.

В российском городе Киров питбуль набросился на женщину с чихуахуа. Момент инцидента произошел во дворе многоэтажного здания. Ситуацию засняли уличные камеры видеонаблюдения, после чего кадры оказались в распоряжении журналистов телеканала "360.ru". На опубликованном ролике заметно, что изначально из подъезда вышли две девочки с большой собакой на поводке. Однако затем питбуль сорвался и поводка и атаковал потерпевшую с маленькой собакой. Дети пытались оттащить пса. В какой-то момент местной жительнице удалось схватить чихуахуа на руки и забежать обратно в подъезд. По данным СМИ, она получила укусы, к ней приезжала скорая помощь. Питомец не выжил после нападения.

Напомним, что на территории Ставрополя питбули набросились на 10-летнего мальчика. В результате домашние животные разодрали руки и голову несовершеннолетнего пострадавшего. Одному из прохожих удалось отогнать псов лопатой от ребенка. На место инцидента прибыли сотрудники скорой помощи, правоохранительных органов и ГУ МЧС. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

