Трое россиян получили от 15 до 19 лет за поджоги и призывы к терроризму

Задержания происходили в Коми, Кировской и Свердловской областях.

Трое российских граждан осуждены за поджоги и призывы к терроризму в интернете на сроки от 15 до 19 лет. Все злоумышленники были завербованы украинскими спецслужбами через мессенджеры Telegram и Element. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. Операция проводилась при поддержке Следственного комитета страны. В надзорном ведомстве напомнили о том, что ранее также был задержан на территории Рязанской области гражданин Италии и России Руслане Сидики 1988 года рождения. Мужчина оказался причастен к подрыву железнодорожного полотна, повлекшему за собой сход с рельсов 19 грузовых вагонов. Мужчина также связан с запуском квадрокоптеров со взрывчаткой, атаковавших военный аэродром Дягилево в Рязани.

Пресечена деятельность жителей Республики Коми, Свердловской, Кировской областей <…> граждан РФ Калашникова Геннадия 1980 года рождения, Рожкова Алексея 1997 года рождения, Шипичкина Валерия 1996 года рождения, совершивших поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры, распространявших в сети Интернет призывы к преступлениям террористического и экстремистского характера. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что окружной военный суд признал Калашникова виновнывм по статье 205.1 УК РФ за содействие террористической деятельности, а такжестатье 205.2 УК РФ за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма и статье 280 УК РФ за публичные призывы к экстремистской деятельности. Юноша получил накзаание в виде15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафом 400 тысяч рублей Рожков признан виновным по статьям 205, 205.2, 207.3 УК РФ за террористический акт и публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Он проведет 16 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Шипичкин по статье 205 УК РФ на 19 лет отправится в колонию строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. Он также выплатит штраф в 560 тысяч рублей.

ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание. ЦОС ФСБ РФ

ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России