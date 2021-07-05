В Нижнем Новгороде произошел пожар в здании плавучей бани

Огонь был локализован на площади 300 квадратных метров.

В Нижнем Новгороде 4 июля произошел пожар в здании плавучей бани. Об этом пишет "РИА Новости". Инцидент произошел на набережной Гребного канала.

Согласно имеющейся информации, во время происшествия из двухэтажного здания бани были эвакуированы 50 человек. Огонь был локализован на площади 300 квадратных метров. Пожарным удалось справиться с ЧП примерно за два часа.

Для ликвидации последствий пожара было привлечено 97 человек, 75 из которых - спасатели МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стали неисправные отопительные печи.

Ранее в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в Усачевских банях.

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