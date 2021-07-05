В Азербайджане начали расследование пожара на Каспии

В результате извержения вулкана воспламенилась нефтяная платформа.

Экстренные службы Азербайджана начали расследование инцидента с пожаром на Каспийском море. Об этом пишет "Interfax Азербайджан" со ссылкой на заявление МЧС республики.

Отмечается, что на пульт служб не поступала какая-либо информация о произошедших ЧС на промышленных предприятиях или на морской нефтяной инфраструктуре.

Тем не менее, в настоящее время совместно со специалистами соответствующих структур проводится расследование в связи с произошедшим пожаром. из заявления ведомства

Напомним, накануне в акватории Каспийского моря на территории республики произошел взрыв в результате извержения грязевого вулкана. В результате этого загорелась нефтяная добывающая платформа.

Ранее в Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар.

Видео: Youtube/Kanal