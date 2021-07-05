В Азербайджане начали расследование пожара на Каспии

Экстренные службы Азербайджана начали расследование инцидента с пожаром на Каспийском море. Об этом пишет "Interfax Азербайджан" со ссылкой на заявление МЧС республики.
Отмечается, что на пульт служб не поступала какая-либо информация о произошедших ЧС на промышленных предприятиях или на морской нефтяной инфраструктуре.
Тем не менее, в настоящее время совместно со специалистами соответствующих структур проводится расследование в связи с произошедшим пожаром.
из заявления ведомства
Напомним, накануне в акватории Каспийского моря на территории республики произошел взрыв в результате извержения грязевого вулкана. В результате этого загорелась нефтяная добывающая платформа.
Ранее в Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар.
Видео: Youtube/Kanal
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