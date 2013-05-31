В Нижнем Новгороде арестовали мужчину за похищение 6-летнего мальчика

Ранее мужчина признался в том, что не планировал возвращать мальчика родителям.

Бездомного из Нижнего Новгорода, который похитил 6-летнего мальчика и хотел "сделать" его своим сыном, арестовали. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ по региону. По данным надзорного ведомства, мужчина обвиняется в незаконном лишении свободы человека. Ребенка подозреваемый увел с территории детской площадки.

В Нижнем Новгороде обвиняемый в незаконном лишении свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего заключен под стражу. пресс-служба СК РФ по региону

Известно, что 35-летний Павел Соколов познакомился с несовершеннолетним в тот момент, когда ребенок гулял в одиночестве. Он повел мальчика за собой. Позже на допросе мужчина признался, что не планировал возвращать "сына" настоящим родителям. Он намеревался уехать с похищенным ребенком в деревню. Ранее фигурант расследования уже привлекался к уголовное ответственности.

Вечером того же дня полиция нашла подозреваемого вместе с шестилетним Артемом в в Сормовском районе во время прогулки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери мальчика. Женщину могут лишить родительских прав.

Фото: сайт СУ СК России по Нижегородской области, Telegram/LifeShot