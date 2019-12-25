Подозреваемый рассказал полиции о причинах похищения ребенка.

Мужчина, похитивший 6-летнего мальчика в Нижнем Новгороде, хотел, чтобы он стал его сыном. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала LifeShot со ссылкой на заявление, которое подозреваемый сделал правоохранительным органам. Местный житель Павел Соколов уточнил, что планировал погулять с ребенком, а затем увезти его собой в деревню. Он не планировал возвращать Артема родителям, так как понимал, что его разыскивают и для него будут последствия. При этом задержанный 35-летний мужчина заметил, что не совершал насильственных действий по отношению к мальчику.

В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за похищение человека. Подозреваемый не имеет ни личных документов, ни постоянного места жительства. Также он состоит на учете ПНД в городе Екатеринбург. Предположительно, он ехал на поезде из Казани до Москвы, но в Нижнем Новгороде на вокзале познакомился с местными бездомными и остался с ними.

В отношении матери ребенка также ведется проверка. Против родительницы могут возбудить уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. За это женщина может лишиться прав на Артема. Сейчас мальчик временно находится у тети.

Исчезнувшего в Нижнем Новгороде шестилетнего ребенка нашли живым.

Фото: Telegram/LifeShot, СК РФ оп региону