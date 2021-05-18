Мальчик нашелся в районе Сормово.

Исчезнувшего в Нижнем Новгороде шестилетнего ребенка нашли живым. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. В полиции уточнили, что мальчик замечен в районе Сормово. Специалисты выясняют, почему он не вернулся домой и обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего. Рядом с ребенком находился знакомый ему мужчина, которого ранее заметили на камерах видеонаблюдения.

Напомним, что мальчик пропал 18 мая. Артем взял у матери 50 рублей для покупки прохладительного напитка. Ребенок должен был дойти до ближайшего магазина по улице Гоголя. Он ушел в сопровождении мужчины.

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Фото: сайт СУ СК России по Нижегородской области

Видео: Telegram / LIFE SHOT