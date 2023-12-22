В Петербурге пятый день идут поиски 12-летней девочки

При обнаружении подростка необходимо обратиться в службу 112 или по телефону "горячей линии" отряда поисково-спасательной службы: 8-800-700-54-52.

В Петербурге начались поиски без вести пропавшей 12-летней девочки. Школьница ушла из дома в субботу, 23 марта, и перестала держать связь с родными. Уже пятый день её местонахождение остается неизвестным. Беспокоясь о её судьбе, родственники обратились за помощью к поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт".

Помощи в поисках волонтёры попросили вечером 26 марта. Активисты также предоставили описание девочки: её рост составляет 165 сантиметров, она худощавого телосложения, с серыми глазами и темно-русыми волосами. Известно, что она была одета в чёрные джинсы и чёрные кроссовки. Также она могла носить чёрную или бежевую куртку.

Людей, которые заметили подростка, соответствующего этому описанию, или знают, где она может находиться, просили обратиться в службу 112 или по телефону "горячей линии" отряда поисково-спасательной службы: 8-800-700-54-52.

Ранее мы сообщили о том, что в феврале в Петербурге и Ленобласти пропали более 250 человек.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер