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В феврале в Петербурге и Ленобласти пропали более 250 человек
Вчера, 23:59
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В феврале в Петербурге и Ленобласти пропали более 250 человек

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Поступило 55 заявок на детей и подростков.

В феврале 2024 года волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" получили 256 заявок о пропавших людях в Петербурге и Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе объединения 5 марта.

В этом же месяце в прошлом году потерялись на 100 человек меньше. Отмечается, что 106 поисков проходили с пометкой "Срочно", и это можно отчасти объяснить пропажей несовершеннолетних. В феврале поступило 55 заявок на детей и подростков.

При этом новый рекорд поставили добровольцы из группы коротких прозвонов. Благодаря им и с помощью отзывчивых медиков в больницах Петербурга и Ленобласти нашли 20 потерявшихся.

Ранее на Piter.TV: около деревни Бойцово в лесу заблудились мужчина и женщина.

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"

Теги: лизаалерт спб, пропавшие люди
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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