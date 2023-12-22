В феврале в Петербурге и Ленобласти пропали более 250 человек

Поступило 55 заявок на детей и подростков.

В феврале 2024 года волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" получили 256 заявок о пропавших людях в Петербурге и Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе объединения 5 марта.

В этом же месяце в прошлом году потерялись на 100 человек меньше. Отмечается, что 106 поисков проходили с пометкой "Срочно", и это можно отчасти объяснить пропажей несовершеннолетних. В феврале поступило 55 заявок на детей и подростков.

При этом новый рекорд поставили добровольцы из группы коротких прозвонов. Благодаря им и с помощью отзывчивых медиков в больницах Петербурга и Ленобласти нашли 20 потерявшихся.

Ранее на Piter.TV: около деревни Бойцово в лесу заблудились мужчина и женщина.

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"