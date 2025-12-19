Избитая мужем россиянка пропала в США

История осложняется недавним конфликтом в семейной жизни женщины.

Россиянка Наталья Хованская, живущая в американском городе Сиэтл, внезапно перестала выходить на связь с семьей в России. Родственники рассказали "КП-Петербург", что 39-летняя женщина звонила родителям вечером 1 января и поздравила их с праздником. С тех пор никаких вестей от нее не поступает, телефон отключен, а аккаунты в соцсетях остаются неактивными. Ее родители, привыкшие ежедневно общаться с дочерью, начали беспокоиться.

История осложняется недавним конфликтом в семейной жизни Натальи. Несколько месяцев назад ее супруг-американец подверг женщину жестокому избиению, в результате чего она обратилась в полицию и подала заявление. Несмотря на произошедшее, общение между мужчиной и родственниками девушки ограничено, что затрудняет поиски.

Местные русскоязычные активисты откликнулись на призыв о помощи. Петербуржец Роман, ныне проживающий в Сиэтле, увидел объявление в чате релокантов в мессенджере Telegram и связался с отцом Натальи Павлом Хованским. 70-летний мужчина просил проверяющих посетить квартиру дочери, находящуюся по адресу: 4722 Fauntleroy Wy SW 624, чтобы убедиться в ее благополучии.

Отец Натальи рассказывает, что семья поддерживает контакт с дочкой с момента ее переезда в Китай в 2003 году, где она поступила в университет в Пекине. Там Наталья встретила будущего супруга Томаса Кринстенсена, финансового работника, который сейчас трудится в крупной медицинской компании Northwest Kidney Centers, специализирующейся на лечении почечных болезней. Пара прожила некоторое время в Нью-Йорке, позже перебравшись в Сиэтл. Томас отказался от контакта с родней жены, не передавая ей даже свой номер телефона. Осенью 2025 года Наталья поделилась с родителями неприятной новостью о предстоящем разводе, вызванном случаями бытового насилия.

Родители отмечают трудности, возникающие при попытке организовать розыск. Полиция отказывается начинать расследование, считая информацию недостаточной. Посольство России перенаправляет запросы в консульство, а местные полицейские отделы отказываются помогать. Консульство, в свою очередь, ссылается на отсутствие полномочий для выезда за пределы Нью-Йорка. Несмотря на препятствия, посольство пообещало оказать поддержку семье, хотя Хованские боятся потерять драгоценное время.

Фото: предоставлено "КП"