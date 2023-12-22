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Около деревни Бойцово в лесу заблудились мужчина и женщина
Сегодня, 9:52
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Около деревни Бойцово в лесу заблудились мужчина и женщина

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Вечером к спасателям обратилась женщина. Она рассказала, что отправилась с мужем в лес, но в какой-то момент супруг пропал.

В Приозерском районе накануне, 21 февраля, потерялись люди в лесу. Инцидент произошел около деревни Бойцово. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

Вечером к спасателям обратилась женщина. Она рассказала, что отправилась с мужем в лес, но в какой-то момент супруг пропал. Она пыталась найти своего спутника, но не смогла. Взволнованная жительница Ленобласти назвала свои координаты сотрудникам службы. 

Спасатели оперативно обнаружили мужчину и женщину, после чего доставили к их личному автомобилю. В результате случившегося никто не пострадал. Все отделались испугом. 

Ранее мы писали, что в БЦ на Седова нашли труп неизвестного мужчины.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: бойцово, ленобласть, мчс, потерялись в лесу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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