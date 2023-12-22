Около деревни Бойцово в лесу заблудились мужчина и женщина

Вечером к спасателям обратилась женщина. Она рассказала, что отправилась с мужем в лес, но в какой-то момент супруг пропал.

В Приозерском районе накануне, 21 февраля, потерялись люди в лесу. Инцидент произошел около деревни Бойцово. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Вечером к спасателям обратилась женщина. Она рассказала, что отправилась с мужем в лес, но в какой-то момент супруг пропал. Она пыталась найти своего спутника, но не смогла. Взволнованная жительница Ленобласти назвала свои координаты сотрудникам службы.

Спасатели оперативно обнаружили мужчину и женщину, после чего доставили к их личному автомобилю. В результате случившегося никто не пострадал. Все отделались испугом.

Ранее мы писали, что в БЦ на Седова нашли труп неизвестного мужчины.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО