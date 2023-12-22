В БЦ на Седова нашли труп неизвестного мужчины

Труп направлен в морг для установления личности и причин смерти.

В Невском районе на складе нашли труп мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

На территории бизнес-центра на улице Седова, на складе утром 21 февраля был найден труп мужчины. Прибывшими правоохранителям в подсобном помещении был найден труп неустановленного мужчины со ссадиной на голове. На вид погибшему 50 лет, рост 165-170 см, нормального телосложения, одет в синие штаны, бирюзовую кофту, черные ботинки.

Кладовщица пояснила, что мужчине стало плохо, после чего он упал. Была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала его смерть.

Труп направлен в морг для установления личности и причин смерти.

Ранее была установлена личность мужчины, сгоревшего заживо внутри автомобиля в Кудрово.

Фото: Piter.tv