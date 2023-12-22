Установлена личность мужчины, сгоревшего заживо внутри автомобиля в Кудрово

Причина возгорания по-прежнему неизвестна.

В понедельник, 19 февраля, полиции стало известно о возгорании автомобиля с человеком внутри на улице Столичной в Кудрово. Правоохранителям удалось установить личность погибшего в результате происшествия. По данным Piter.TV, в салоне Lada Priora заживо сгорел 24-летний местный житель.

Также известно, что автомобиль принадлежит 47-летнему отцу погибшего. Внутри авто найдены ксерокопия паспорта и личные вещи. Напомним, что результате возгорания получил повреждения и припаркованный рядом с Lada Peugeot Expert: у машины оплавились задние фары и задний бампер.

Причина возгорания по-прежнему не установлена. Труп направлен в морг, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург