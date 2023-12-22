В Кудрово мужчина сгорел в автомобиле Lada заживо

В результате пожара машина выгорела полностью, рядом стоящий Peugeot Expert также получил повреждения.

В Кудрово Всеволожского района ночью 19 февраля сгорел автомобиль Lada Priora. В машине находился мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль находился у дома 6 по улице Столичной. Прибывшие на место происшествия экстренные службы нашли в нем труп. В результате пожара машина выгорела полностью, рядом стоящий Peugeot Expert также получил повреждения.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Ранее мы рассказывали о том, что автомобиль "Шевроле" загорелся на улице Коллонтай.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург