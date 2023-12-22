Автомобиль "Шевроле" загорелся на улице Коллонтай

Выяснилось, что в машине горел моторный отсек.

Сегодня утром, 14 февраля, в Невском районе произошел пожар. На улице Коллонтай в доме № 47, корпус 6, горел автомобиль. Очевидцы сообщили о возгорании в 09:05. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Выяснилось, что в автомобиле марки "Шевроле" происходило горение моторного отсека. На место случившегося выехали 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 14 минут.

Во время пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Вертолетной тоже сгорел автомобиль. Спасатели боролись с огнем 21 минуту.

Фото: Piter.tv