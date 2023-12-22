На Вертолетной сгорел автомобиль

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня утром, 14 февраля, в Московском районе произошел пожар. На Вертолетной улице в доме № 9 загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:22. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они боролись с огнем 21 минуту. В 00:43 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Огонь полностью уничтожил машину.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Pxhere