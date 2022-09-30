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На КАД между Янино и Рябовским шоссе сгорела иномарка

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Opel Zafira полыхал на участке между развязками. Пострадавших нет.

Вечером четверга, 29 сентября, проезжающие по внешней стороне КАД водители заметили пожар. На трассе полыхала иномарка Opel Zafira, сообщается в соцсетях.

Автомобиль горел на участке между развязками с поворотом на Янино и Рябовское шоссе. На место оперативно выдвинулись пожарные.

Каких-либо данных о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что поджигатель подземного паркинга на Большевиков получил 10 лет колонии строгого режима.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дарья Осмоловская)

Теги: автомобиль сгорел, кад, происшествия, санкт-петробург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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