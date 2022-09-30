На КАД между Янино и Рябовским шоссе сгорела иномарка

Opel Zafira полыхал на участке между развязками. Пострадавших нет.

Вечером четверга, 29 сентября, проезжающие по внешней стороне КАД водители заметили пожар. На трассе полыхала иномарка Opel Zafira, сообщается в соцсетях.

Автомобиль горел на участке между развязками с поворотом на Янино и Рябовское шоссе. На место оперативно выдвинулись пожарные.

Каких-либо данных о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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