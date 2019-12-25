Поджигатель подземного паркинга на Большевиков получил 10 лет колонии строгого режима

Общая сумма ущерба составила более 25 млн рублей.

В среду, 28 сентября, Невский суд Петербурга приговорил петербуржца к десяти годам колонии строгого режима. Мужчина поджег иномарку на подземной парковке на Большевиков. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города.

С мая по июнь прошлого года мужчина требовал с потерпевшего 5 млн рублей в счет погашения несуществующего долга. В июне 2021 года преступник проник на паркинг и облил горючей смесью иномарку. Затем он поджег машину.

Автомобиль полностью сгорел, 4 машины также были уничтожены, еще 15 авто получили повреждения. Общая сумма ущерба составила более 25 млн рублей.

Ранее росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть в петербургскую школу. Нетрезвый гражданин начал конфликтовать с охранником.

Фото: объединенная пресс-служба судов города.