Росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть в петербургскую школу

Нетрезвый гражданин начал конфликтовать с охранником.

В среду, 28 сентября, был задержан нетрезвый житель Северной столицы, который попытался ворваться в школу на улице Демьяна Бедного (Калининский район). Мужчина зашёл в образовательное учреждение и провоцировал на конфликт охранника. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Секьюрити своевременно использовал тревожную сигнализацию. На место происшествия прибыли росгвардейцы и доставили нарушителя порядка в отдел полиции. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Вопросу безопасности в школах по всей стране снова начали уделять особое внимание после недавней трагедии в Ижевске. В понедельник, 26 сентября, в здании школы №88 открыл стрельбу 34-летний местный житель. В результате было убито 17 человек, 11 из которых — дети. Предварительно сообщается, что стрелок был выпускником школы: он покончил с собой.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области