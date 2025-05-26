В Нижегородской области задержали членов курируемой из Польши террористической ячейки

Иностранцы выступили за создание так называемого Всемирного халифата.

Российские силовые структуры задержали на территории Нижегородской области семерых участников ячейки запрещенной на территории нашего государства международной террористической организации (МТО). Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что подозреваемые являются гражданами одной из стран Центральной Азии. Они распространяли среди мусульман и других трудовых мигрантов террористическую идеологию, а также вербовали новых сторонников в свои ряды.

В Нижегородской области пресечена деятельность законспирированной ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации, состоявшей из семи граждан одного из государств Центрально-Азиатского региона. ЦОС ФСБ РФ

Надзорное ведомоство установило, что по указанию зарубежного эмиссара МТО, находящегося на польской территории, фигуранты расследования пытались распространить в России террористическую идеологию, нацеленную на насильственный захват власти и создание так называемого Всемирного халифата. Злоумышленники собирали людей на конспиративных собраниях.

ФСБ сообщила о задержании 172 нелегальных "оружейников" в 58 регионах РФ.

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