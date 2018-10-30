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В Нигерию поставлены 6 российских ударных вертолетов Ми-35М
Сегодня, 14:48
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lesjasap

В Нигерию поставлены 6 российских ударных вертолетов Ми-35М

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В ближайшее время ожидается поставка еще 6 вертолетов.

Россия поставила Нигерии шесть вертолетов Ми-35М и продаст стране еще 6 воздушных средств. Об этом сообщили в "РИА Новости"

У нас есть контракт на закупку двенадцати вертолетов Ми-35 

заявил посол Стив Дэвис Угба

О сроках транспортировки дипломат не сообщил, переадресовав вопрос к министру обороны. На данный момент график поставок обсуждается. Политики считают, что антироссийские санкции мешают взаимодействию Москвы и Абуджи. В Нигерии добавили, что Россия - надежный партнер, которая всегда выполняет обязательства. Политики стараются сделать так, чтобы Россия ничего не потеряла, но и Нигерия не проиграла. Иностранные представители намерены приобретать и другое оборудование.

Ранее Piter.tv писал о том, что Япония усомнилась в возможности сбить российские "Искандеры".

Фото: Piter.tv 

Видео: YouTube/
 

Теги: вертолеты, ми-35, нигерия
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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