В Нидерландах школьница убила родителей и отправила их фото друзьям

Девочка увлекалась квадробикой и носила собачьи атрибуты.

Тройное убийство произошло в нидерландском городе Гронинген. Школьница расправилась со своими родителями и собакой, сообщило AD.nl.

После преступления 15-летняя девочка сфотографировала тела убитых и стала отправлять снимки одноклассникам в мессенджере. Полиция задержала подозреваемую.

Выяснилось, что девочка отличалась странным поведением — она увлекалась квадробикой, носила собачьи атрибуты и предпочитала передвигаться на четвереньках. Следователи выясняют мотивы преступления.

В связи с этим полиция Гронингена обратилась к пользователям интернета сообщать о любых случаях появления фотографий с места убийства в Сети. Правоохранители напомнили, что распространение подобных материалов может помешать расследованию.

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Фото: Magnific