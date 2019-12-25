В Нидерландах школьница убила родителей и отправила их фото друзьям

Тройное убийство произошло в нидерландском городе Гронинген. Школьница расправилась со своими родителями и собакой, сообщило AD.nl.
После преступления 15-летняя девочка сфотографировала тела убитых и стала отправлять снимки одноклассникам в мессенджере. Полиция задержала подозреваемую.
Выяснилось, что девочка отличалась странным поведением — она увлекалась квадробикой, носила собачьи атрибуты и предпочитала передвигаться на четвереньках. Следователи выясняют мотивы преступления.
В связи с этим полиция Гронингена обратилась к пользователям интернета сообщать о любых случаях появления фотографий с места убийства в Сети. Правоохранители напомнили, что распространение подобных материалов может помешать расследованию.
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Фото: Magnific
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