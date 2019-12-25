Поиском пропажи занимался арт-детектив Артур Бранд.

В Нидерландах нашли картину художника, украденную из музея в Польше 50 лет назад. Об этом сообщает издание Telegraaf.

По информации источника, работа принадлежит флагманскому художнику Питеру Брейгелю Младшему. Картина, изображающая крестьянку, несущую ведро с водой и щипцы с тлеющим углем, была украдена из Национального музея в Гданьске в 1974 году. Поиском пропажи занимался арт-детектив Артур Бранд.

Вскоре выяснилось, что в Гауде нашли картину, похожую на работу Брейгеля. Власти Польши готовятся направить запрос о правовой помощи для возвращения картины в польский музей.

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Фото: pxhere.com