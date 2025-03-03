В Москве раскрыта кража коллекции часов стоимостью более 1,2 млн рублей

Мужчина украл ручные часы, пока его знакомый спал в квартире.

Российские правоохранительные органы по столице раскрыли кражу коллекции дорогостоящих часов с общей стоимостью, превышающей 1,2 миллиона рублей. По информации от пресс-службы регионального управления МВД по Москве, злоумышленник находился в квартире у 24-летнего местного жителя, куда его пригласил в гости родственник последнего. Фигурант расследования обратил внимание на коллекцию наручных часов. Воспользовавшись моментом, когда его знакомый задремал, то мужчина решился на преступление. Он украл коллекцию вместе с той стойкой, где часы хранились.

Он вызвал друга на небольшом грузовике, чтобы отвезти краденое к нему домой, выдав чужое имущество за своё. Более того, подозреваемый попросил у случайного прохожего помощи донести тумбу до машины. пресс-служба МВД РФ

В настощее время оперативники установили личность вора и задержали подозреваемого в краже чужого имущества. И оказался 34-летний житель Астраханской области. Коллекция часов изъята в полном объеме. После првоедения необходимых следственных мероприятий ручные украшения будут возвращены владельцу. В отношении грабителя ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа