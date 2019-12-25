Пассажиры трамвая выстрелили в лицо юноше на Маршала Казакова

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В субботу, 1 марта, в полицию Петербурга поступило сообщение о стрельбе на улице Маршала Казакова. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел около 17:30. В ходе конфликта в трамвае маршрута № 60 двое неизвестных избили 19-летнего молодого человека и выстрелили ему в лицо.

Нападавшим на вид около 16-20 лет, европейская внешность, средний рост. Один из них был одет в сине-красную куртку, коричневые джинсы и белые кроссовки, другой – в темно-синюю куртку, синие джинсы и черную обувь с белыми шнурками.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее мы сообщили о том, что ведется проверка по факту стрельбы по автомобилям на двух улицах Калининского района.

Фото: Piter.TV