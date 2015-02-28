Ведется проверка по факту стрельбы по автомобилям на двух улицах Калининского района

Оба случая находятся на стадии проверки, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 2 марта, полиция Калининского района получила заявление от 26-летнего мигранта, работающего водителем, о дорожном конфликте, произошедшем около 09:00 возле дома 116 корпус 1 на Гражданском проспекте. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, неизвестный водитель каршерингового автомобиля Haval Jolion произвел выстрел из пневматического пистолета в направлении арендованной заявителем иномарки Kia Optima. После инцидента стрелявший скрылся с места происшествия.

В тот же день утром в полицию Калининского района поступило еще одно заявление о стрельбе по машине. Заявитель, 21-летний молодой человек, рассказал, что при подъезде к путепроводу над Пискаревским проспектом неизвестный человек открыл огонь из пневматики по каршеринговому автомобилю Geely Coolray.

Оба случая находятся на стадии проверки, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ведутся поиски и задержание подозреваемого.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге водитель похитил у своего начальника сумку с 65 млн рублей.

Фото: Piter.TV