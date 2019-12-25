В Петербурге водитель похитил у своего начальника сумку с 65 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В пятницу, 28 февраля, в 01:20 в полицию обратился 46-летний мужчина, сообщив, что вечером 27 февраля из его автомобиля BMW, припаркованного на подземной стоянке у дома 8/2 на набережной Смольного, была украдена сумка с наличными деньгами. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти,в ней находилось 65 млн рублей.

После проверки и установления факта отсутствия повреждений на замках автомобиля, полицейские начали рассматривать версию кражи без взлома. Второй ключ от машины имелся только у водителя заявителя. Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.

Украденные деньги были изъяты. Следственное управление УМВД России по Центральному району возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Ранее петербургская полиция задержала жителя Коми, перевозившего около 800 граммов мефедрона в каршеринге.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти