Петербургская полиция задержала жителя Коми, перевозившего около 800 граммов мефедрона в каршеринге

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Во вторник, 25 февраля, в 23:30 сотрудниками ППС Курортного района у дома №6 по Левашовскому проспекту был остановлен автомобиль Audi A3, используемый в качестве каршеринга. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, за рулем находился 36-летний уроженец республики Коми, чье поведение выдавало сильное волнение при виде представителей закона.

В ходе досмотра транспортного средства, на заднем сиденье, сотрудники полиции обнаружили сумку, содержащую два пакета с неустановленным веществом, общий вес которых составил около 800 граммов. Экспертиза показала, что изъятое вещество представляет собой смесь, включающую в себя мефедрон, общей массой 794 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Подозреваемый, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичное правонарушение, задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские под Воронежем пресекли доставку 18 кг мефедрона из Ленобласти.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти