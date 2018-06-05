В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога "Весенний сад"

При этом музей сейчас закрыт для посещения из-за распространения коронавируса.

Из голландского музея "Сингер Ларен" украли картину Винсента Ван Гога (1853-1890). Об этом сообщили представители учреждения.

Речь идёт о картине "Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной" (1884 год). Полотно арендовали у Музея Гронингена. Полиция сообщила, что кража произошла около 03:15 утра (04:15 мск). В музее была выбита стеклянная входная дверь.

При этом музей сейчас закрыт для посещения из-за распространения коронавируса.

Трейлер фильма про Ван Гога с Уиллем Дефо.

Видео: YouTube/ Van Gogh Museum, Must See TV