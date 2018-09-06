Фильм называется "На пороге вечности". Это знаменитая цитата художника, которую он оставил на своей картине. На ней изображен скорбящий старик, уронивший голову в ладони.

В четверг, 6 сентября, в сети появился трейлер фильма про Ван Гога с Уиллем Дефо. Кинолента называется "На пороге вечности". Это знаменитая цитата художника, которую он оставил на своей картине. На ней изображен скорбящий старик, уронивший голову в ладони.

Картина расскажет альтернативную версию смерти художника. Как известно, Ван Гог в поседние годы жизни страдал от ментального расстройства, воследствии он застрелился в 1890 году. Режиссер Джулиан Шнабель уверен, что на самом деле представителя багемного мира убили.

Главную роль получил Уиллем Дефо, известный по таким работам, как "Американский психопат", "Человек паук" и знаменитой короткометражке "Человек - улыбка". Также в киноленте появтся Мадс Миккельсен, Оскар Айзек, Руперт Френд и другие.

Премьера фильма состоялась на Венецианском фестивале.

Видео: CBS Films/YouTube, КиноПоиск