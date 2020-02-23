Вышел трейлер фильма "Сибирь" с Уиллемом Дефо

Картина повествует психически больном человеке.

В сети опубликован трейлер драматического фильма "Сибирь", где главную роль сыграл четырехкратный номинант на премию "Оскар" Уиллем Дефо ("Человек-Паук", "Маяк", "Взвод", "Святые из Бундока"). Ролик был опубликован на официальном YouTube - канале компании The Match Factory, специализирующейся на независимом кино.

Картина повествует о Клинте - психически больном человеке, который отправился жить зимой в отдаленную горную хижину, где он надеется обрести спокойствие. Но даже в своей относительной изоляции он не может найти покоя. В роковой вечер, чтобы противостоять себе, он начинает путешествие на собачьих упряжках в мир, который он когда-то знал. Он путешествует сквозь сны, память и воображение, пытаясь найти свою истинную природу.

Картину снял участник Каннского кинофестиваля Абель Феррара. В "Сибири" также сыграли Дуня Сычева, Саймон Макберни, Кристина Кириак, Даниэль Хименес Качо, Фабио Пагано, Анна Феррара и другие.

Дата премьеры ленты не известна.

Видео: YouTube / The Match Factory