В российский прокат выходит хоррор "Маяк" о мужских фобиях

Премьера фильма с Робертом Паттинсоном в главной роли состоится 16 января.

В четверг, 16 января, в российский прокат выходит хоррор "Маяк" режиссера Роберта Эггерса. Главную роль в фильме о мужских фобиях исполнил Роберт Паттинсон.

Действие разворачивается в 1890-е годы, где-то неподалеку от побережья Новой Англии. Молодой человек Ифраим Уинслоу (Роберт Паттинсон) приезжает на остров и становится новым помощником смотрителя маяка – хромого и бородатого Томаса Уэйка (Уиллем Дефо). Старик обращается с парнем как с личным рабом и запрещает ему подниматься на маяк и управлять светом. Вскоре Ифраиму начинает то ли мерещиться (то ли нет) всякая чертовщина. Безумие, накрывающее молодого человека, сгущается кадр за кадром в завораживающем черно-белом хорроре.

"Маяк" Роберта Эггерса показывали в параллельной программе Каннского фестиваля "Двухнедельник режиссеров". Стоит отметить, что на показ фильма выстраивались рекордные очереди.

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Видео: YouTube / Universal Pictures Russia