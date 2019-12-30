Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Событие состоится с 12 по 23 мая.

Жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит оскароносный режиссер Спайк Ли. Событие состоится с 12 по 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Стоит отметить, что господин Ли станет первым темнокожим человеком, который возглавит жюри кинофестиваля. Говоря о своем назначении, режиссер отметил, что он "шокирован, счастлив, удивлен и горд одновременно". Полный состав жюри будет объявлен в середине апреля.

В этом году Спайк Ли также получит "Золотую пальмовую ветвь" (высшую награду фестиваля) за жизненные достижения. В прошлом году этой награды был удостоен фильм "Паразиты" режиссера Пон Чун Хо.

В свои 62 года режиссер Спайк Ли, который также является сценаристом, актером и продюсером, снял более 70 культовых фильмов. В числе самых известных работ "Не пойман-не вор", "25-й час" и "Невидимые дети". За фильм "Черный клановец" (2018) Ли получил "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий"

Ранее были объявлены номинанты премии "Оскар". Piter.TV публиковал список претендентов.

Видео: YouTube / GQ