Американский актер Дензел Вашингтон получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Награду вручил президент фестиваля Тьерри Фремо.

Церемония вручения прошла перед премьерой фильма "Рай и ад". Это совместная картина Дензела Вашингтона и режиссера Спайка Ли. Актер получил награду Каннского фестиваля за карьерные достижения в кино. После вручения он заявил, что был удивлен такому сюрпризу, поскольку о награде не было объявлено заранее.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "На вершине горы".

Видео: YouTube / Festival de Cannes