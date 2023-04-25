  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:54
56
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Дензел Вашингтон получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля

0 0

Американский актер Дензел Вашингтон получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Награду вручил президент фестиваля Тьерри Фремо.

Церемония вручения прошла перед премьерой фильма "Рай и ад". Это совместная картина Дензела Вашингтона и режиссера Спайка Ли. Актер получил награду Каннского фестиваля за карьерные достижения в кино. После вручения он заявил, что был удивлен такому сюрпризу, поскольку о награде не было объявлено заранее.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "На вершине горы".

Видео: YouTube / Festival de Cannes

Теги: дензел вашингтон, золотая пальмовая ветвь, каннский фестиваль
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии