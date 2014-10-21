В прокате – "Треугольник печали" Рубена Эстлунда. Разбор картины

Новый фронтмен кино социального беспокойства в Европе берет зрителя за грудки еще грубее, но такая тряска укачивает.

Модели Карл (Харрис Дикинсон) и Яя (Чарлби Дин) встречаются и живут богемной жизнью. Они отправляются в круиз на элитной яхте в компании состоятельных пассажиров и капитана-марксиста (Вуди Харрельсон). Устоявшийся порядок перевернет ЧП, которое заставит многое переосмыслить.

В конце 70-х годов в Польше существовало течение "кино морального беспокойства", где знаменитые постановщики подсвечивали кризис социализма в стране через реальные проблемы частной жизни. Имена этих режиссеров стали известны далеко за пределами страны: Кшиштоф Кесьлёвский, Агнешка Холланд, Анджей Вайда, Кшиштоф Занусси. Тренд пришел в Советский Союз, где к этому течению тоже можно отнести ряд картин.

Удивительная рифма с сегодняшним днем. В мировом кинематографе начала 20-х годов нашего, XXI века, складывается тенденция кино социального беспокойства. Злодеями или высмеиваемыми персонажами (что часто одно и то же) становятся люди богатые, с капиталом, как правило, заработанным на социальном неравенстве. У этих людей фиксируются максимально странные привычки, в сравнении с которыми "обычные" люди вынуждены страдать и отвечать на притеснение. Такой тематической нитью можно связать "Мы" Джордана Пила, "Не смотрите наверх", "Я иду искать", "Сквозь снег" и "Паразиты" Пон Джун Хо, "Охоту" 2020 года и множество других картин. Задолго до этой тенденции на этом поле работал Кен Лоуч, работы которого тоже достойны внимания.

Фильмы об экономическом кризисе стали чаще появляться на экранах в начале 2010-х ("Предел риска", "Уолл-стрит: деньги не спят", "Мне бы в небо" и др.), теперь художественные картины в США начинают обращать внимание на проблемы человека попроще. Идеальной "переходной" картиной этой темы стала "Игра на понижение" Адама Маккея. Он и подхватил это знамя неравенства,о котором он сообщает как режиссер и продюсер проектов. "Меню" с Рэйфом Файнсом и "Свежатинка" с Себастьяном Стэном и Дейзи Эдгар-Джонс поднимают те же проблемы, но в разном жанровом исполнении.

А что там в Европе? Постановщик Рубен Эстлунд занимается этим долго и профессионально. Его фильм "Форс-мажор" о лавинном семейном кризисе даже получил американский ремейк с Уиллом Ферреллом, казалось бы, после этого иди и работай в Голливуде на студийном поприще. Но похоже, что Эстлунд остался раскачивать лодку из принципа.

В сравнении с "Треугольником…" "Квадрат" того же режиссера выглядит как дружеский шарж на близкое арт-сообщество, которое со стороны может казаться претенциозными снобами. Да и не только казаться, а быть ими. Шведская школа высмеивания пороков, открытая еще Роем Андерссоном, продолжает свою работу. Автор "Ты, живущий" изображал состоятельных людей бледными мертвецами, а Рубен Эстлунд буквально макает пожилых богачей в экскрементах. Недаром в сюжет введен продавец удобрений из Восточной Европы, который для удобства тут russian, хотя его играет серб.

Кризис постмодерна с идеями о всеобщем равенстве отыгран едко. Капитан корабля и "русский" богач перекидываются цитатами из телефона, а не ведут диалог, после модного показа девушка главного героя манипулирует парнем, чтобы тот заплатил за счет в ресторане. На вопрос "кто виноват?" ответ дан исчерпывающий, с "что делать" сложнее. Финал открытый, оставляет пространство для дискуссии зрителям, которые влюбятся в стиль и сатиру. И в этом слабое место фильма: субъективно кажется, что Эстлунд в какой-то момент как автор делает шаг назад и говорит, мол, дальше решайте сами, проблему я выявил.

Эстлундовский феномен двух золотых пальмовых ветвей Канн подтверждает запрос на кино социального беспокойства в Европе и поддержку традиции, начатой в середине прошлого века. В текстах о "Треугольнике…" вспоминают "Скромное обаяние буржуазии" и "Ангела-истребителя" Луиса Бунюэля – Эстлунд действительно им наследует, именно с Эстлундом последующие работы этого жанра будут сравнивать. Традиция европейского кино куда шире американской, в этом его достоинство и проклятие.

Забавно, что в "Квадрате", "Форс-мажоре" и "Треугольнике печали" режиссер проворачивает один и тот же трюк в стиле перфоманса лже-Олега Кулика, но в разных масштабах. В "Форс-мажоре" это сцена с "контролируемой" лавиной, в "Квадрате" – выступление "человека-собаки", в "Треугольнике…" – красочное крушение корабля с богачами. Буржуа, которые сталкиваются со стихией, теряют свое обаяние и превращаются в простых людей, которым страшно за свою жизнь. Это смешно и страшно, потому что в любой момент на их месте можем оказаться мы сами.

Текст: Федор Быков специально для Piter.tv

Фото, видео: A-One Films