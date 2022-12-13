Куда надо смотреть. Испаноязычный хоррор как жанр

В новом сегменте нашей рубрики будем наблюдать за тенденциями и развитием жанров современного мирового кинематографа.

Чем пугать людей в кино? Вопрос для киношников вообще не праздный, особенно после того, как эти люди открывают новости последние несколько лет. Уже укоренилось общее место в том, что уже десятилетие балом в жанре правит "умный", возвышенный хоррор. Зрители и кинопремии не голосуют за скрипящие двери, призраков и маньяков, ужас человеческих взаимоотношений куда страшнее. Пиковым моментом в развитии поджанра стала мировая популярность фильмов оскароносного Джордана Пила или Ари Астера. Вон, в России у "Солнцестояния" уже сейчас сделали повторный прокат, то ли еще будет.

Мир не заканчивается на США, и поэтому наблюдать за развитием жанрового кинематографа после таких поворотов интересно вдвойне. Если появился спрос – появится предложение.

Испаноязычный хоррор – один из центров "регионального" развития жанра. И это не обязательно что-то плохое и слабое, к этому стоит присмотреться. Например, "Репортаж" Пако Пласы 2007 года получил ещё три фильма в качестве продолжения и две картины, выполненных как американский ремейк категории "Б".

В 2022 году в российский прокат вышла новая работа Пласы – фильм "Бабушка". Сейчас она доступна в онлайн-кинотеатрах. Картина вышла талантливым разбором страхов современной молодой жительницы Европы. Она строит успешную карьеру модели в Париже, но накануне важной встречи узнаёт, что её бабушка в Мадриде перенесла инсульт. Поскольку больше никого из родни у девушки нет, она отправляется в Испанию, надеясь быстро найти сиделку и вернуться к работе, но сделать это будет не так просто.

Наиболее свежей находкой в картине не оказалась "обязательная" тема темной магии. Страх старения и ухода за дряхлеющей родственницей, страх упущенных возможностей (FOMO) на работе: бац! – и вот уже лицо на билборде заменила другая модель. Всего-то стоило отключиться на личную жизнь. И кто играет эту родственницу! Ныне 86-летняя актриса Вера Вальдес, модель Dior и Chanel, одна из партнерш режиссера Луи Маля. Тоска по прошлому и диалог поколений, глядя на молодую версию себя, отыгрывается глазами и телом, тут даже не надо слов.

С "Бабушкой" рифмуется другой испаноязычный хоррор. Мексиканский фильм, локализованный как "Дитя тьмы. Экзорцизм", также достоин внимания для исследователей жанра. С 30 марта он появится в кинотеатрах, после – на стримингах.

В фолк-настроении "Костянка" (если перевести совсем дословно, то "Костяная женщина") перекликается с недавней тайской сенсацией, которой стал фильм "Паранормальные явления. Медиум". Главным "блюдом", что нам предлагает постановщица Мишель Гарса Сервера, является столкновение народных легенд с легитимным страхом беременности. Разгон ужаса плавный, кости хрустят, роды приближаются, страшно всем. Мексиканские зрители на сайте рецензий Letterboxd в целом оценивают фильм позитивно, не скупясь на похвалу. А значит, есть повод для дальнейшего диалога культур и оценки фильма аудиторией в России.

Интересно, как будет в обратном направлении: примет ли испаноязычная аудитория российский пост-хоррор Ивана Петухова "Сёстры" с Ириной Старшенбаум в главной роли? Может получиться интересный кинематографический диалог.

Текст: Федор Быков специально для Piter.tv

Фото: Arna Media, "Кинопоиск"