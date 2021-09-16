Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм Рубена Эстлунда "Треугольник печали"

Фильму шведского режиссера присудили "Золотую пальмовую ветвь".

Главный приз 75-го Каннского кинофестиваля получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали". Картине присудили "Золотую пальмовую ветвь" вечером 28 мая. Для 48-летнего режиссера данная награда во французском городе стала второй по счету. В 2017 году его удостоили премии Канн зав картину "Квадрат" (The Square).

Фильм "Треугольник печали" посвящен миру моды. Картина получила хорошие оценки критиков и рецензентов за свой "безоглядный юмор". После завершения первого сеанса на кинофестивале, зрители встретили работу восьмиминутной овацией. Фильм также был показан второй раз на закрытии.

Основные роли в "Треугольнике печали" сыграли английский актер Харрис Дикинсон, южноафриканская модель и актриса Чарлби Дин, американский актер Вуди Харрельсон.

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Фото: YouTube / Al Jazeera English

Видео: YouTube / France 3 Provence-Alpes-Côte d"Azur