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Кинокритик Сычев заявил, что никакой отмены русской культуры в Каннах не было
Сегодня, 14:48
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Кинокритик Сычев заявил, что никакой отмены русской культуры в Каннах не было

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По словам эксперта, организаторы фестиваля решили продемонстрировать, что они разделяют политику и культуру.

Кинокритик Сергей Сычев заявил, что никакой отмены русской культуры на 77-м Каннском кинофестивале не было. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, организаторы фестиваля решили продемонстрировать, что они разделяют политику и культуру. Сычев отметил, что обладателем главной награды Канн стала драма "Анора", в которой снялись российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Он добавил, что жюри выбрали победителя без какого-либо давления и руководствовались собственным вкусом.

Ранее экономист Корнеев заявил, что не увидел резких изменений в налоговом законодательстве.

Фото: pixabay.com

Теги: анора, каннский кинофестиваль, культура, мнение эксперта
Категории: Лента новостей, Культура,

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