Экономист Корнеев заявил, что не увидел резких изменений в налоговом законодательстве

По его словам, эти изменения не нанесут никому ущерба.

Экономист Валерий Корнеев заявил, что не увидел резких изменений в налоговом законодательстве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал проект изменений в налоговом законодательстве, предложенный минфином РФ, в котором НДФЛ будут рассчитывать по прогрессивной шкале. По его словам, эти изменения не нанесут никому ущерба. Корнеев отметил, что индивидуальный предприниматели могут выбрать между оплатой НДС 20% по схеме "доходы минус расходы" и оплатой 5-7% в зависимости от оборота.

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Фото: Piter.tv