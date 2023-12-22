  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Экономист Корнеев заявил, что не увидел резких изменений в налоговом законодательстве
Сегодня, 14:27
95
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Экономист Корнеев заявил, что не увидел резких изменений в налоговом законодательстве

0 0

По его словам, эти изменения не нанесут никому ущерба.

Экономист Валерий Корнеев заявил, что не увидел резких изменений в налоговом законодательстве. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал проект изменений в налоговом законодательстве, предложенный минфином РФ, в котором НДФЛ будут рассчитывать по прогрессивной шкале. По его словам, эти изменения не нанесут никому ущерба. Корнеев отметил, что индивидуальный предприниматели могут выбрать между оплатой НДС 20% по схеме "доходы минус расходы" и оплатой 5-7% в зависимости от оборота.

Ранее синоптик Шувалов рассказал, когда спадет изнуряющая жара в Москве.

Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, ндфл, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии