Синоптик Шувалов рассказал, когда спадет изнуряющая жара в Москве

По словам эксперта, температура до +30 градусов тепла продержится в столице несколько дней.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда спадет изнуряющая жара в Москве. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, температура до +30 градусов тепла продержится в столице несколько дней. Он уточнил, что к выходным изнуряющая жара спадет, и над Москвой снова пройдут кратковременные грозовые дожди. Также Шувалов добавил, что жители города встретят июнь с летней жарой и небольшими осадками.

Ранее экономист заявила, что рост цен на овощи и фрукты из-за заморозков достигнет 10-15%.

Фото: Piter.tv