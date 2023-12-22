  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик Шувалов рассказал, когда спадет изнуряющая жара в Москве
Сегодня, 14:21
67
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Шувалов рассказал, когда спадет изнуряющая жара в Москве

0 0

По словам эксперта, температура до +30 градусов тепла продержится в столице несколько дней.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, когда спадет изнуряющая жара в Москве. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, температура до +30 градусов тепла продержится в столице несколько дней. Он уточнил, что к выходным изнуряющая жара спадет, и над Москвой снова пройдут кратковременные грозовые дожди. Также Шувалов добавил, что жители города встретят июнь с летней жарой и небольшими осадками.

Ранее экономист заявила, что рост цен на овощи и фрукты из-за заморозков достигнет 10-15%.

Фото: Piter.tv

Теги: александр шувалов, жара, москва, погода
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии