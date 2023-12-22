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Экономист заявила, что рост цен на овощи и фрукты из-за заморозков достигнет 10-15%
Сегодня, 10:22
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Экономист заявила, что рост цен на овощи и фрукты из-за заморозков достигнет 10-15%

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По словам эксперта, апрельские и майские морозы серьезно повлияли на урожайность.

Предприниматель Светлана Петрова заявила, что рост цен на овощи и фрукты из-за заморозков достигнет 10-15%. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, апрельские и майские морозы серьезно повлияли на урожайность. Она подчеркнула, что снижение сбора по фруктам и ягодам прогнозируется на 30-40%, а показатель по овощам упадет на 15-20%. Петрова подчеркнула, что рост цен на эти продукты происходит каждый год, однако осенью стоимость возвращается на прежние позиции. Сейчас экономист считает, что в этом году такого не произойдет, а рост цен случится в рамках инфляционных ожиданий.

Ранее в Госдуме высказались о новой системе добровольных пенсионных накоплений.

Фото: Piter.tv

Теги: мнение эксперта, овощи, рост цен, фрукты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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