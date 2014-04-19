В нынешнем году награду также получил актер Форест Уитакер.

Американский актер Том Круз получил почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

59-летний актер получил награду перед началом показа фильма "Топ Ган: Мэверик", в котором он сыграл главную роль. Эта история является продолжением фильма "Топ Ган", вышедшего в 1986 году.

Почетная Золотая пальмовая ветвь на Каннском кинофестивале вручается выдающимся режиссерам, продюсерам, актерам и актрисам. В нынешнем году награду также получил актер Форест Уитакер.

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Видео: YouTube / celluloidVideo